Morreram 130 pessoas nas últimas 24 horas em Itália, aumentado o número total de vítimas mortais da covid-19 para 32.616.

O número de casos confirmados no páis, um dos mais afetados do mundo, é agora de 228.658, mas 652 do que no balanço anterior, divulgado ontem.

Os casos de recuperação de doença também continuam a aumentar e são agora 136.720, mais 2.160 do que na última atualização.