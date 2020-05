Cerca de 90% dos alunos foram às aulas presenciais esta semana

O Ministério da Educação revelou, esta sexta-feira, que a grande maioria dos alunos do 11.º e do 12.º anos, nove em cada dez, foi às aulas esta semana, que marca o regresso do ensino presencial.

"Cerca de 90% dos alunos estiveram presentes durante esta primeira semana de aulas presenciais”, respondeu o ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues numa resposta à agência Lusa.

Os professores também não faltaram. "A comunidade educativa tem respondido de forma verdadeiramente expressiva na atual fase de abertura parcial do ensino presencial. Nos últimos dias, estiveram presentes a quase totalidade dos docentes previstos", adiantou a tutela.

Ainda segundo o ministério, não houve "qualquer aumento" nos pedidos de horários novos para substituição por doença quando comparados com os números do mês passado.