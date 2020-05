Washington Post acusa Trump de publicar sondagem falsa no Twitter

O Presidente dos EUA voltou a publicar no Twitter, já o tinha feito a 21 de abril, o resultado de uma alegada sondagem que lhe daria 96% de aprovação dentro do partido Republicano.

Agora o jornal Washington Post acusa Trump de ter inventado a sondagem para manipular a opinião pública.

Na altura, em que fez a publicação original, há cerca de um mês, o Presidente defendeu que a taxa de aprovação significava que a sua administração estaria a fazer um ótimo trabalho na forma como estava a lidar com a pandemia.

96% Approval Rating in the Republican Party. Thank you! This must also mean that, most importantly, we are doing a good (great) job in the handling of the Pandemic.