Politica

23 de maio 2020

Entrevista a Joacine: "O partido [Livre] era um enorme sufoco para mim"

Em entrevista ao SOL, Joacine Katar Moreira diz que foi benéfico o corte com o Livre e responde às críticas segundo as quais se terá deslumbrado com o cargo. Admite criar um partido antirracista, mas não é para já. E elogia Marcelo: ‘Tem uma atitude que o aproxima dos cidadãos’.