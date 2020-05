Filho de Paula Amorim e Manota nasce nos EUA

Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa – mais conhecido por Manota – foram pais de um menino, neste mês de maio, nos Estados Unidos.

O SOL apurou que o bebé chama-se Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa.

A presidente do Conselho de Administração do império Amorim e o marido, fundador e CEO do JNcQuoi, espaço de animação e restauração na Avenida da Liberdade, em Lisboa, recorreram a uma barriga de aluguer nos EUA.

Paula Amorim, de 49 anos, já tinha dois filhos do seu primeiro casamento, com o empresário Rui Alegre, de quem se divorciou em 2005.

Recorde-se que Américo Amorim, avô do mais recente membro do clã que detém a maior corticeira do país e do mundo, foi pai de três meninas, a mais velha das quais, Paula, é a atual líder do grupo que continua em expansão.

Américo Amorim tinha sete irmãos (eram quatro rapazes e quatro raparigas) e era neto do fundador da Amorim&Irmãos (antecessora da Corticeira Amorim), criada no Porto há 150 anos. António Alves Amorim teve 11 filhos, um dos quais o pai de Américo.