Morreram 48 pessoas nas últimas 24 horas em Espanha, uma ligeira descida em relação ao número do dia anterior quando foram registados 56 óbitos.

No total, o país soma 28.678 vítimas mortais do coronavírus desde o início do surto.

As autoridsdes de saúde espanhola informaram ainda que o número de casos confirmados subiu para 235.290, depois de terem sido registados mais 361 novos contágios.