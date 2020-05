Medir temperaturas

É a tal coisa de as Legislações modernas terem avançado tanto na protecção dos delinquentes, que esquecem as vítimas.

Vi por aí notícias a dizerem que a medição de temperaturas pelas empresas, como directiva governamental, é ilegal, à luz da Legislação europeia.

Se é a luz de alguma Legislação, parece-me que o mal é dessa Legislação, e não da medição de temperaturas, que apenas visa acautelar os restantes cidadãos de uma contaminação quase certa.

É a tal coisa de as Legislações modernas terem avançado tanto na protecção dos delinquentes, que esquecem as vítimas. Já é tempo de as lembrar também, alterando legislações feitas quando os advogados dominavam os parlamentos, por interesse destes, com o apoio de uma certa esquerda supostamente bem pensante e politicamente correcta, que nunca teve em vistas chegar aos governos.

Pedro d'Anunciação