A partir de amanhã oito distritos vão estar sob aviso amarelo devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo na terça e quarta-feira devido à previsão de tempo quente.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal são os distritos que vão estar sob aviso amarelo devido ao tempor quente. O aviso vai estar em vigor entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira.

Também a costa sul da Madeira vai estar sob aviso laranja devido ao tempo quente até às 21h00 desta segunda-feira, passando depois o aviso para amarelo.

De acordo com a previsão do IPMA, as temperaturas vão continuar acima do normal para o mês de maio. As máximas vão variar entre os 30 e os 35 graus nas regiões do interior e entre 22 e 30 graus no restante território.