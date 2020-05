Dakota Johnson revela que a avó vive com "13 ou 14 leões e tigres"

Dakota Johnson falou sobre a paixão que a sua família tem por felinos e revelou que a sua avó, a também atriz Tippi Hedren, vive atualmente com “13 ou 14 leões e tigres”.

Num direto para o The Graham Norton Show, a atriz do filme “As Cinquenta Sombras de Grey “contou que a avó, atualmente com 90 anos, já chegou a ter dezenas de grandes felinos em casa, mas hoje são apenas 13 ou 14. Tippi Hedren estrela do filme Os Pássaros, teve também cerca de 60 gatos. Agora, tem apenas dois.

“Quando eu nasci, eles estavam todos em grandes jaulas e era muito mais seguro. Não era tão maluco como quando chegaram", disse, explicando que a sua mãe, Melanie Griffith, viveu com os animais soltos.

A avô e a mãe da atriz chegaram a participar do filme "Roar”, que mostrou a rotina da família com vários animais selvagens. Muitos membros produção ficaram feridos durante as filmagens, incluindo a própria Hedren, que chegou a ser mordida na cabeça por um leão.