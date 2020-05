Número de casos confirmados aumentou 0,5%

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.330 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 14 óbitos face ao boletim de ontem. Na conferência de imprensa, as autoridades de saúde esclareceram que apenas seis destas 14 mortes eram relativas às últimas 24 horas, as restantes oito foram apuradas após análise dos certificados de óbitos.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 165 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 30.788, que se traduz num aumento de 0.5%.

O número de recuperados voltou a subir, embora não de forma tão acentuada como balanço anterior, mais 273 foram dadas como curadas da doença, somando um total de 17.822 que deixaram de ter o vírus ativo.

Atualmente estão internados 531 doentes, menos cinco do que ontem. 72 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.899 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.449 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 311.223, dos quais 278.536 não se confirmaram.

Há sete concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.182, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.552, o Porto com 1,347, Matosinhos com 1.269, Braga com 1.209, Sintra com 1.078 e Gondomar com 1.077

Casos confirmados:

298 meninos e 287 meninas com menos de 10 anos;

463 rapazes e 540 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.779 homens e 2.178 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.023 homens e 2.549 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.134 homens e 3.051 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.061 homens e 3.084 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.589 homens e 1.820 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.189 homens e 1.312 mulheres entre os 70 e os 79;

1.439 homens e 2.992 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.975 casos do sexo masculino e 17.813 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

76 homens e 42 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

151 homens e 107 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

384 homens e 513 mulheres com mais de 80 anos.

649 óbitos do sexo masculino e 681 do sexo feminine