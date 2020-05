Roma vai multar pessoas que atirem máscaras e luvas descartáveis para o chão

Depois de várias denúncias de grupos ambientalistas, a autarquia de Roma anunciou que o abandono de máscaras ou de luvas em espaços públicos vai passar a ser multado com coimas entre os 25 e os 500 euros.

A medida, tomada como forma de conter a propagação da pandemia depois da constatação de que havia máscaras descartáveis a serem atiradas para o chão, vigora até ao próximo dia 31 de julho.

Citada pela agência Efe, a autarca de Roma, Virginia Raggi, sublinha que o abandono de equipamentos de proteção individual "constitui um potencial risco sanitário”.

Nesta segunda-feira, foram anunciados 300 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Itália, e 92 novas mortes. O total de infeções desde que a covid-19 chegou ao país, no final de fevereiro, ultrapassa as 230 mil, no país onde o vírus vitimou 32.877 pessoas.