Rixa em Paio Pires faz um morto e um ferido grave

Desacatos envolveram armas de fogo, no concelho do Seixal. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma rixa em Paio Pires, Seixal, que contou com confrontos a envolver armas de fogo, este domingo à noite.

Os desacatos aconteceram na Rua da Amizade, no Bairro da Cucena, de acordo com a Lusa, sendo que o ferido em estado grave foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A investigação está agora sob a alçada da Polícia Judiciária. O alerta para os confrontos foi dado às 20h20.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Sesimbral e do Seixal, bem como uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta. A GNR também esteve no local.