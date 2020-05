Homem agride menino de 11 anos num café em Rio Maior

Um menino de 11 anos foi agredido por um homem, de 74 anos, com várias bofetadas, quando ambos estavam num café na aldeia de Cabeça Gorda, nos arredores de Rio Maior.

A criança teve de ser transportada para o Hospital de Santarém por ter caído e batido com a cabeça no chão, ficando com um hematoma, na sequência das agressões, escreve o Correio da Manhã.

O agressor foi identificado pela GNR de Rio Maior, que elaborou o respetivo auto de notícia, que vai ser remetido ao Ministério Público.