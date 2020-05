Efemérides de 26 de maio

1538 Genebra expulsou há 482 anos o teólogo francês João Calvino (1509-64), que viria a viver em Estrasburgo nos três anos seguintes, mas deixaria o seu esp(realmente mais do que o actual) ho Wall Street Journalcros na pele.írito calvinista bem arreigado na Suíça.

1834 A Convenção de Évora Monte, há 186 anos, assinada entre liberais e miguelistas, pôs fim à cruel Guerra Civil e fratricida nacional (1828-34), marcando a vitória do Liberalismo de D. Pedro IV – embora permanecessem ódios que deram origem a constantes revoltas.

1896 Foi publicado há 124 anos o primeiro índice Dow Jones (1º indicador global de performance financeira, criado por Charles Dow, editor do Wall Street Journal), baseado em onze empresas cotadas na Bolsa de Nova Iorque.

1911 O Museu Portuense, primeiro museu público do país, instalado em 1833 no antigo Convento de Santo António, em São Lázaro, passou há 109 anos a denominar-se Museu Soares dos Reis, em homenagem ao primeiro e mais notável pensionista em Escultura da Academia Portuense de Belas-Artes.; no mesmo dia em que foi criado o Museu do Chiado, em Lisboa, para a arte contemporânea.

1974 O I Governo provisório fixou há 46 anos o primeiro Salário Mínimo Nacional em 3.300 escudos mensais (realmente mais do que o actual), um mês após o 25 de abril, entrando em vigor a 27 de Maio seguinte.

2003 Os membros da Agência Espacial Europeia chegaram há 17 anos a acordo sobre o programa europeu e civil de navegação por satélite Galileo alternativa ao americano GPS, ao GLONASS russo e ao Compass chinês, todos de origem militar).

2011 El general servo-bósnio Ratko Mladic foi detido há 9 anos e acusado pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia de genocídio.

2019 A extrema-direita francesa de Marine Le Pen ganhou há 1 ano as eleições europeias no seu país ao partido do Presidente Macron.

P.A-