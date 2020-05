GNR recebe 87 novas viaturas até ao final da próxima semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai receber, até ao final da próxima semana, 87 novas viaturas, anunciou, esta terça-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI).

As viaturas, que serão entregues no âmbito da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, são 2 veículos para postos móveis, 23 motos para patrulhamento de trânsito, 1 veículo para apoio logístico, 24 veículos para a investigação criminal, 9 veículos para o patrulhamento territorial, 18 pick-up para patrulhamento territorial e 10 veículos para policiamento comunitário.

As 87 viaturas serão distribuídas pelo dispositivo da Guarda Nacional Republicana “em função das necessidades operacionais definidas pelo Comando da GNR”, explica o MAI.

A tutela liderada por Eduardo Cabrita realça ainda que a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança permitiu a realização de um procedimento de aquisição centralizada de veículos e o investimento de cerca de 57 M€ prevê a aquisição, até 2021, de 2.422 viaturas.

Até ao momento já foram entregues às Forças e Serviços de Segurança 1.349 veículos: 639 à GNR, 660 à PSP e 50 ao SEF.