Telescola. Primeiro mês com balanço positivo e audiências estáveis

Depois de ter sido líder de mercado na RTP Memória no dia de estreia em Portugal, a 20 de abril, a telescola tem vindo a estabilizar nas audiências, mas o balanço do primeiro mês é positivo para pais e diretores escolares.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, em declarações à Lusa, o projeto da RTP e do Ministério da Educação continua a ser importante como ferramenta que serve como complemento no ensino.

"Depende das planificações que os professores fizerem, mas eu estou convencido que o grosso dos professores está a aproveitar esse recurso", disse Filinto Lima.

Apesar do balanço positivo, há alguns pais que continuam a denotar alguns problemas na telescola. De acordo com Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, o maior problema estará relacionado com as aulas serem dadas à distância.

"O #EstudoEmCasa implica que o professor tenha com os seus alunos um contacto de proximidade, é preciso auxiliar e apoiar em dúvidas, e até propor exercícios com base daquilo", confessou.

Quanto às audiências iniciais, de grande sucesso, pais e diretores explicam que o entusiasmo de existir algo novo possa ter ajudado a conseguir grandes números. "No início houve uma enorme curiosidade pelas aulas e até de pessoas que não tinham nada a ver com a escola e estiveram a assistir às aulas", defendeu o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira.