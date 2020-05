Jogadores vão ser testados apenas 24 horas antes dos jogos da Primeira Liga

Protocolo sanitário para a retoma do campeonato português sofreu alterações.

A I Liga vai retomar com os futebolistas a realizar testes de despiste à covid-19 24 horas antes de cada jogo. A notícia é avançada pela agência Lusa, esta terça-feira, que cita fonte ligada ao processo.

A equipa de especialistas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Direção-Geral da Saúde (DGS) concordaram alterar o protocolo sanitário para o recomeço do campeonato, que antes previa um rastreio ao novo coronavírus 48 horas antes dos jogos e outro o mais perto possível do arranque dos encontros. Assim, os jogadores vão ser testados apenas 24 horas antes. Uma decisão justificada pelo curto intervalo temporal entre os jogos das 10 últimas jornadas da I Liga.

O regresso do campeonato está agendado para o dia 3 de junho, com a receção do Portimonense ao Gil Vicente, e deverá terminar a 26 de julho.