Príncipe André faz primeira aparição pública ao lado da ex-mulher após escândalo sexual

No ano passado, o príncipe André viu-se envolvido num escândalo sexual que o levou a renunciar aos seus deveres reais. Agora, e depois de ter abandonado as suas funções públicas, o filho de Isabel II voltou a surgir em público e ao lado da ex-mulher, Sarah Ferguson.

Embora se tenham separado na década de 90, o príncipe André e a ex-duquesa de York continuam amigos e Sarah Ferguson foi uma das pessoas a sair em defesa do ex-marido durante a polémica. As imagens agora partilhadas, as primeiras depois de André ter renunciado aos seus deveres reais, mostram o antigo casal a preparar a entrega de doces ao centro de cuidado paliativos Thames de Windsor, durante a pandemia.

"A família de York é uma unidade maravilhosa e firme e, devido a esta crise, estão a ajudar continuamente os outros. Temos muito orgulho neles", escreveu a assistente de Sarah Ferguson nas redes sociais.

Recorde-se que André é acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher e de estar envolvido num caso de tráfico sexual de menores com Jeffrey Epstein, o multimilionário norte-americano que alegadamente se suicidou na prisão