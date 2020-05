Internacional

26 de maio 2020

Alemanha. Clientes que visitam restaurantes têm de preencher um formulário com a informação pessoal

A ideia é que os clientes providenciem aos proprietários dos restaurantes e cafés a sua informação pessoal antes de escolherem um aperitivo ou um prato da ementa. Assim, poderão ser contactados caso se identifique um caso confirmado com coronavírus no perímetro na altura em que lá estiveram e entrar em quarentena, e se for necessário, realizar um teste mesmo que não apresentem sintomas.