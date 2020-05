Algarve. Parlamento discute construção de um novo hospital

Projetos de lei da esquerda e do PAN alertam que as instalações do hospital de Lagos são "desadequadas".

O parlamento discute amanhã uma petição e os projetos de lei do Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN para a construção de um novo hospital em Lagos. A petição promovida pela Assembleia Municipal de Lagos alerta que é urgente a construção de um novo hospital.

Os projetos de lei dos partidos de esquerda e do PAN alertam que as instalações do hospital de Lagos são desadequadas. O diploma do Bloco de Esquerda começar por referir que “as instalações atuais do Hospital de Lagos revelam-se desadequadas e exíguas, não sendo possível a sua ampliação devido à localização do hospital”.

Os bloquistas lembram que no Algarve apenas existem apenas três hospitais públicos e sete privados. “Importa assim que o atual governo, quanto antes, inicie os procedimentos para dotar o Hospital de Lagos de novas e adequadas instalações, num espaço compatível, salvaguardando o modelo totalmente público para a sua construção e gestão”

O projeto de resolução do PCP também alerta que as atuais instalações do hospital são “exíguas e desadequadas”. Os comunistas pretendem que o Governo “inicie, durante o ano de 2020, os procedimentos necessários para o lançamento do processo de construção do Hospital de Lagos, dotando-o de novas instalações”. Já o diploma do PAN alerta que “os cuidados de saúde no Algarve têm-se degradado consideravelmente nos últimos anos