Passageiro toca noutro durante voo e acabam num confronto físico

Numa altura em que o novo coronavírus continua a ser uma das maiores preocupações da população internacional, o distanciamento social continua a ser uma das prioridades de todos para impedir a propagação da doença. E quando este não foi cumprido, um passageiro do avião da companhia aérea Ural Airlines revoltou-se e acabou envolvido numa luta com outro.

Quando o avião, vindo de Sochi, aterrou em Moscovo, um dos passageiros levantou-se para abandonar o avião, no entanto, o facto de a aeronave ainda estar em movimento levou-o a desequilibrar-se e tocar em algumas pessoas. E um dos passageiros não gostou mesmo da atitude. "Quase imediatamente após a aterragem, um homem levantou-se e começou a andar em direção à saída (…) Ele caminhou no corredor do avião, mas foi tocando em algumas pessoas (…) Um homem disse-lhe ‘cuidado’”, contou uma das passageiras ao jornal Komsomolskaya Pravda.

Rapidamente as palavras passaram ao confronto fisíco. “Os comissários de bordo tentaram acalmá-los, mas nada ajudou (…) Os dois homens estavam tão agressivos que os outros passageiros estavam com medo de se aproximar”, disse ainda a passageira.