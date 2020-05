Parlamento. Aprovado levantamento de imunidade de José Silvano

A comissão de Transparência aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do PSD José Silvano. A medida aplica-se para que possa ser constituído arguido num processo sobre presenças-fantasma no Hemiciclo.

A comissão de Transparência aprovou esta terça-feira o levantamento de imunidade do deputado José Silvano no âmbito de um processo sobre presenças-fantasma no Parlamento. O pedido foi feito para que seja constituído arguido, apurou o i.

O também secretário-geral do PSD, José Silvano, enfrentou uma polémica na anterior legislatura depois da sua colega de bancada Emília Cerqueira ter registado a sua presença quando o dirigente estava fora do Hemiciclo. O caso colocou o PSD sob pressão, mas também o Parlamento.

O parecer terá ainda de ser votado no Hemiciclo esta quinta-feira. Para já, apurou o i, Silvano não foi notificado e deverá emitir ainda hoje um comunicado.