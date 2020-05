Ana Leal suspensa da TVI por divulgar emails ao conselho de redação

A jornalista Ana Leal foi suspensa da TVI por ter divulgado emails que trocou com o diretor de informação, Sérgio Figueiredo, ao conselho de redação do canal.

Segundo o i apurou, a jornalista foi alvo de um processo disciplinar. O canal abriu ainda um inquérito interno a Ana Leal.

"Dos factos que conheço não vejo qualquer fundamento para que isso esteja a acontecer. Acho que aqui há uma questão de liberdade de imprensa que pode estar em causa. Vamos ver o que é que decorre do inquérito, mas aparentemente há aqui um problema de liberdade de imprensa que está em causa", começou por dizer, ao i, o advogado da jornalista, Ricardo Sá Fernandes.

"Não tem justificação, mas é um poder que a entidade patronal tem. E acho que, em função disto, vamos defender a Ana Leal como merece. É uma jornalista que tem contribuído muito para o sucesso da TVI. Acho que esta suspensão é inaceitável. Apuraremos o assunto até às últimas consequências, colocando-o sobre se procedimentos deste tipo são compatíveis com a liberdade de imprensa e com a liberdade de expressão do jornalista", concluiu.

O conselho de redação da TVI, recorde-se, considerou que o diretor de informação não censurou qualquer investigação da equipa liderada pela jornalista Ana Leal. Na deliberação enviada para a redação da estação de Queluz de Baixo e a que o SOL teve acesso é possível ler mesmo que Sérgio Figueiredo “agiu em conformidade com as suas responsabilidades e competências editoriais, não tendo sido encontrada qualquer prova concreta de que tenha existido censura”. Concordam, por isso, os membros do conselho de redação com as orientações dadas pelo diretor de informação, ainda que reconheçam que a forma como foi transmitida a mensagem – neste caso, a expressão “não é tempo de colocar o dedo em riste apontado a ninguém” – não foi a melhor.