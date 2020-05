Pandemia leva défice para os 1651 milhões até abril

Trata-se de um agravamento de 341 milhões de euros face ao período homólogo por via do menor crescimento da receita (5%) face ao da despesa (6,1%).

A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou até abril um défice de 1651 milhões de euros, o que representa um agravamento de 341 milhões de euros face ao período homólogo por via do menor crescimento da receita (5%) face ao da despesa (6,1%), revelou o ministério das Finanças, em comunicado.

"A execução até abril já evidencia os efeitos da pandemia na economia e nos serviços públicos na sequência das medidas de mitigação", diz o mesmo comunicado.

Esses efeitos contribuíram para uma degradação do saldo, em contabilidade pública, de pelo menos, 660 milhões de euros. Assistiu-se a uma quebra de receita (-320 milhões de euros) com a prorrogação dos prazos de entrega das retenções na fonte de IRS, IVA e IRC (ainda sem quantificação da prorrogação das contribuições para a Segurança Social e suspensão das execuções fiscais). Já do lado da despesa, assistiu-se a um aumento de 345 milhões de euros, "principalmente associado às medidas de lay-off (144 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (128 milhões de euros) e outros apoios suportados pela Segurança Social (54 milhões de euros).

A par destes efeitos diretos existem efeitos de segunda ordem associados à desaceleração da economia com impacto na receita fiscal e contributiva e pelo aumento da despesa dos estabilizadores automáticos.

O gabinete de Mário Centeno lembra ainda que a evolução da receita fiscal (+3,8%) é explicada pelo aumento da receita líquida do IRS (17,8%) associado à diminuição de reembolsos, mas que será corrigido nos meses seguintes. Os restantes impostos apresentaram quebras, reflexo do abrandamento económico (exceto imposto de selo e outros impostos diretos).

As contribuições para a Segurança Social apresentaram um acréscimo de 4%, mantendo a tendência de desaceleração face aos meses pré-Covid-19 (até fevereiro a receita com contribuições crescia 7,4%).

Aumento da despesa do SNS

A despesa primária cresceu 7,6% influenciada pelo crescimento da despesa do SNS em 12%, nomeadamente em despesas com pessoal (+6%) .

Já a despesa com salários dos funcionários públicos cresceu 4,5%, corrigida de efeitos pontuais 2 . "Destaca-se o reforço de mais 8204 profissionais afetos ao SNS, um aumento homólogo de 6,3%", acrescentando com o "aumento das despesas com pessoal resulta ainda da conclusão do descongelamento das carreiras, destacando-se o aumento de 4,8% da despesa com salários dos professores".

O gabinete de Mário Centeno diz ainda que o crescimento da despesa da segurança social (+8,9%), dos quais cerca de 200 milhões de euros associados à covid-19, bem como a despesa com pensões (4,6%) e outras prestações sociais (8,8%), tais como a ação social (7,5%), a prestação social para a inclusão (31,6%) dirigida a pessoas com deficiência, subsídio por doença (15,4%) e abono de família (15,2%).

Investimento público cresce 78,6%

O investimento público aumentou 78,6% na Administração Central e Segurança Social, excluindo PPPs, refletindo a forte dinâmica de crescimento no âmbito do plano de investimentos Ferrovia 2020 e de outros investimentos estruturantes e ainda a aquisição de material médico para o combate à Covid-19 destinado aos hospitais.

Já os pagamentos em atraso reduziram-se em 345 milhões de euros face a abril de 2019 explicado pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 375 milhões de euros.