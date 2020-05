Governo conta com apoio do PSD para orçamento suplementar

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta terça-feira que o Governo contará “naturalmente” com o apoio do seu partido para viabilizar o orçamento suplementar, desde que este resulte de uma “correção “ do orçamento do estado para adaptar as contas as necessidades no combate à pandemia da covid-19. A declaração foi feita no final de um encontro com o primeiro-ministro. Que começou pelas 15h00.

O PSD vai apresentar nas próximos dias dois pacotes de medidas sociais e económicas para o País, anunciou Rui Rio. O líder do PSD também disse que concorda com a suspensão do pagamento por conta de IRC para as empresas.

O PEV já tinha anunciado que o Governo tinha mostrado abertura para acolher esta proposta.