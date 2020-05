Mais 276 casos e 83 óbitos relacionados com o novo coronavírus registados em França

Desde o início da pandemia, 145.555 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus no país.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 83 óbitos em França, elevando assim o número de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 no país para 28.530.

De acordo com o Ministério da Saúde francês, foram registados mais 276 novos casos da covid-19 no país. Este número representa uma descida ligeira comparativamente aos dados partilhados esta segunda-feira, em que foram confirmados 358 novos casos.

Há 16.264 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus, das quais 318 deram entrada nas últimas 24 horas. 1.555 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.