Taguspark. Presidente da mesa abandona AG

O presidente da mesa Assembleia-Geral (AG) do Taguspark abandonou a reunião, onde iam ser apresentar as contas do último exercício, face ao atraso do maior acionista, que é a Câmara Municipal de Oeiras. Ao que o i apurou, o autarca avisou que ia chegar atrasado, mas o também reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, revelou aos restantes acionistas que “não ia estar à espera do presidente da câmara de Oeiras”. Ao que o i apurou, o passado, o presidente da AG sempre esperou pelos atrasos. O encontro estava marcado para esta terça-feira às 15h.

Face a este cenário, alguns acionistas de referência vão avançar de imediato com um pedido de demissão do presidente da Mesa da AG por falta de respeito com os acionistas e pelo não cumprimento das funções correspondentes ao cargo que exerce, sabe o i.

No encontro, o administrador delegado do Taguspark ainda pediu a António Cruz Serra para se fazer um breve compasso de espera, já que iam ser apresentadas as contas do ano passado e por considerar que seria importante ter o maior acionista presente. Mas a resposta não se fez esperar: Eu é que mando e o senhor ou apresenta ou isto acaba aqui”. Face à intransigência do administrador delegado, o presidente da mesa da AG revelou que o encontro terminava nessa altura. O i sabe que, sempre que são feitas comparações das contas atuais com as do passado – quando ele estava na administração – António Cruz Serra abandona os encontros.

Recorde-se que, a par da câmara de Oeiras, o Taguspark conta também como acionistas o IST, BPI, BCP, Altice e EDP.