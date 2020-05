Teatros e cinemas reabrem a partir de segunda-feira com um lugar de intervalo entre espectadores

As salas de teatro, espetáculos e cinema estão autorizadas a reabrir a partir da próxima segunda-feira, 1 de junho, com todas as filas ocupadas e um lugar de intervalo entre espectadores, exceto nos casos em que coabitem. Será obrigatório o uso de máscara.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações à agência Lusa, ao fim de mais de dois meses de encerramento, por força das medidas de confinamento adotadas no combate à pandemia de covid-19.

À semelhança do que acontece noutros espaços, como supermercados, lojas e transportes públicos, também nestes espaços o uso de máscara será obrigatório, bem como a higienização dos espaços entre espetáculos ou sessões.

Apenas nos eventos culturais ao ar livre, para os quais também é exigida como condição de serem assinalados os lugares — com cadeiras, bancos ou marcas no chão —, o uso de máscara não é obrigatório.

No caso dos teatros, tanto os corpos artísticos como as equipas técnicas “não têm de usar Equipamento de Proteção Individual [EPI] em palco, mas sim à entrada e saída de palco”, segundo as normas definidas pelo Ministério da Cultura em conjunto com a Direção-Geral da Saúde. E é obrigatória uma distância mínima de dois metros entre a boca de cena e a primeira fila.