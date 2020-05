Sindicatos dos aeroportos e da aviação pedem audiência com ministro

Sindicatos representativos de todo o setor queixam-se de falta de informação e consideram urgente uma solução que permita a retoma da atividade e a proteção dos postos de trabalho no setor.

Um conjunto de 11 sindicatos representativos de todo o setor dos aeroportos e da aviação civil que se reuniram nesta terça-feira para avaliar a situação da TAP consideram “urgente uma solução que permita a retoma da atividade, a proteção dos postos de trabalho e a manutenção dos salários e o fim do regime de lay off” num setor fundamental para a economia nacional.

Face à “ausência de informação” de que se queixam, os sindicatos fazem saber num comunicado enviado às redações que solicitaram “com caráter de urgência” uma audiência ao ministro Pedro Nuno Santos, bem como uma reunião com a Comissão Executiva e com o Conselho de Administração da TAP, a fim de poder “debater de forma oficial soluções para a indústria e para o grupo TAP em particular”.

A nota enviada à imprensa é subscrita pelos SE – Sindicato dos Economistas, SERS – Sindicato dos Engenheiros, SICONT – Sindicato dos Contabilistas, SIMA – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, SINTAC – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, SITAVA – Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, SITEMA – Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, SNEET – Sindicato Nacional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos, SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, SQAC – Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial e STHA – Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos.