Sociedade

27 de maio 2020

Lisboa Não Rola – Medina em tempo de vacas magras [vídeo]

A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa Sofia Vala Rocha defende que a câmara de Lisboa vai ter de mudar de vida, pois, na sequência do surto de covid-19, já não pode contar com a grande fatia de receitas proveniente do turismo. “Fernando Medina não teve coragem de nos dizer que terminou o tempo das vacas gordas”, acusa Sofia Vala Rocha.