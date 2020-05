Atriz Aracy Balabanian internada nos cuidados intensivos com insuficiência respiratória

A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, encontra-se internada num hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, com uma crise de insuficiência respiratória. Segundo o boletim médico, citado pelo jornal Folha de S. Paulo, o estado de saúde da artista inspira cuidados.

Aracy Balbania deu entrada nos Cuidados Intensivos da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, na segunda-feira à noite e já terá feito um teste de despiste à covid-19, estando agora a aguardar os resultados.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25/05, no CTI [UCI], com quadro de insuficiência respiratória. O seu estado de saúde inspira cuidados e a equipa médica está a realizar uma série de exames, entre eles o teste à covid-19, ainda sem confirmação do resultado", acrescenta a nota da unidade hospitalar.