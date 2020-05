Dois polícias entre detidos em megaoperação da PSP

Dois polícias estão entre os detidos de uma megaoperação da PSP, levada a cabo esta quarta-feira em várias zona do país, mas com especial enfoque nos distritos de Lisboa e Setúbal

Em comunicado, a força de segurança explica que o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, iniciou há cerca de um ano uma investigação, sob a tutela e direção do DCIAP, "relacionada com um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por vários suspeitos, entre eles dois polícias, dedicando-se a uma série de atividades criminosas altamente lucrativas".

Neste momento, a operação encontra-se em curso, com extensão em várias zonas do país, destacando-se os distritos de Lisboa e Setúbal, e que dá cumprimento a vários atos processuais, através da realização de mais 30 buscas.

Até ao momento no âmbito desta megaoperação, denominada ‘Dupla Face’, foram detidas quatro pessoas, entre os quais, dois polícias da Polícia de Segurança Pública, e constituídos mais de uma dezena de arguidos e diversas apreensões.

Um dos suspeitos já se encontra em prisão preventiva, devido a um inquérito autónomo. Este visado responde também pela prática do crime de homicídio na forma tentada, detido em novembro de 2019.

Os suspeitos vão responder judicialmente por diversos crimes, nomeadamente associação criminosa, corrupção, favorecimento pessoal praticado por funcionário, extorsão, coação, detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.