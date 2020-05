Liga para a polícia por causa de "homem afro-americano" e acaba despedida

Uma mulher foi despedida após ter chamado a polícia, depois de um homem negro lhe ter pedido para colocar a trela ao seu cão, numa zona do Central Park, em Nova Iorque, onde tal é obrigatório para proteger a vida selvagem e a natureza. Tudo porque a mulher decidiu chamar a polícia e dizer que um homem “afro-americano” a estava a ameaçar.

Christian Cooper reparou que o cão de Amy Cooper estava solto e a destruir as plantas do parque e decidiu pedir à mulher para esta intervir. Quando esta se recusou a fazê-lo, o homem começou a gravá-la. E foi aí que Amy Cooper decidiu ligar à polícia e avisar que um "homem afro-americano estava a ameaçá-la".

O vídeo partilhado pelo homem já recebeu milhares de visualizações e Amy Cooper acabou mesmo por ser despedida devido à sua atitude. “Não toleramos racismo de qualquer tipo na Franklin Templeton”, refere a publicação da empresa no Twitter.

Christian Cooper afirma que decidiu gravar as imagens porque achou importante "documentar" a situação. "Infelizmente, vivemos numa época onde os homens negros são vistos como alvos. Esta mulher pensou que poderia explorar isso para seu próprio proveito". Amy Cooper já pediu desculpa pela sua atitude. "Não sou racista. Não pretendia prejudicar esse homem", disse, em declarações à CNN. Além disso, a mulher diz que depois do vídeo ter sido partilhado nas redes sociais grande parte da sua vida "foi destruída" e sublinha que foi o "medo" que a fez agir da forma que agiu.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm