Número de infetados sobe 0,9%

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.356 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, mais 14 óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 285 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 31.299, que se traduz num aumento de 0.9%.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 18.096 para 18.349, mais 253.

Atualmente estão internados 510 doentes, menos 3 do que ontem. 66 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 5 face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.886 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.141 contactos.

Casos confirmados:

310 meninos e 297 meninas com menos de 10 anos;

478 rapazes e 559 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.828 homens e 2.221 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.082 homens e 2.597 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.189 homens e 3.076 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.100 homens e 3.112 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.619 homens e 1.844 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.204 homens e 1.316 mulheres entre os 70 e os 79;

1.446 homens e 3.014 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.256 casos do sexo masculino e 18.036 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

29 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

78 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

156 homens e 109 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

391 homens e 521 mulheres com mais de 80 anos.

664 óbitos do sexo masculino e 692 do sexo feminino

