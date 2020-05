Uso de hidroxicloroquina suspenso em França e no Panamá

O uso da hidroxicloroquina foi suspenso em França, após o Conselho Superior de Saúde Pública e a Agência de Medicamentos ter dado um parecer desfavorável à administração deste medicamento utilizado no tratamento da malária e lúpus.

Também no Panamá, o medicamento aconselhado por Donald Trump para combater o novo coronavírus vai ser retirado do mercado, após um estudo publicado na revista cientifíca The Lancet afirmar que o medicamento pode originar problemas cardíacos nos pacientes e defender que existe uma mortalidade mais elevada entre os pacientes aos quais tinha sido administrada hidroxicloroquina para o tratamento da doença. Estes dados levaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a suspender os ensaios clínicos com hidroxicloroquina contra a covid-19, esta segunda-feira.

Recorde-se que a hidroxiloroquina está a ser utilizada para combater a covid-19 nos EUA e no Brasil. Tanto Trump como Bolsonaro defendem que esta está a ter sucesso na eliminação da doença, apesar de ambos os países serem dos mais afetados pela pandemia.