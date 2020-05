Os polícias responsáveis pela morte de George Floyd foram demitidos. Demitidos. Depois de matarem uma pessoa inocente. Depois de ignorarem os seus pedidos de ajuda e depois de o ouvirem dizer várias vezes que não conseguia respirar. Não quero estas pessoas demitidas, quero-as atrás das grades por homicídio, abuso de poder. Ser negro não pode ser uma sentença de morte. Ser negro não pode ser ter de dizer adeus a cada vez mais pessoas que são mortas e esquecidas. Isto é uma preocupação de TODOS. Black lives FUCKING MATTER. SAY HIS NAME!

A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on May 27, 2020 at 5:59am PDT