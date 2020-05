Número de mortes e casos diários volta a subir no Reino Unido

Já morreram 37.460 pessoas desde o início da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas, 412 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus no Reino Unido. Este número representa um aumento comparativamente aos números partilhados nos últimos dias, onde os óbitos eram menos do que duas centenas. O total de vítimas mortais ascende às 37.460.

Foram ainda registados mais 2.013 novos casos, o que também representa um crescimento face ao balanço anterior, onde foram registados 2.004 novos casos do novo coronavírus.