European Best Destinations enumera praias mais seguras em altura de covid-19. Três são portuguesas

Na liderança do pódio está a praia grega Preveza, mas logo de seguida está uma praia portuguesa.

Numa altura em que a covid-19 é uma das maiores preocupações para toda a população, o European Best Destinations (EBD) decidiu fazer uma lista com as dez "maiores e mais seguras praias para passar o verão em 2020" numa altura em que o distanciamento social é uma das melhores formas de conter a propagação da doença, responsável pela morte de mais de 350 mil pessoas em todo o mundo. E três delas são portuguesas.

Das dezenas de praias espalhadas por Portugal, o rankink escolheu a praia da Comporta, no Alentejo, a praia de Porto Santo, na Madeira, e a Meia Praia, em Lagos. Na liderança do pódio está a praia grega Preveza, mas logo de seguida está a praia portuguesa da Comporta. Em terceiro lugar está a Hel Peninsula, na Polónia e em quarto lugar a praia de Porto Santo. Lagos está em sétimo lugar.

A seleção teve em conta o índice de número de doentes com o novo vírus na região onde as praias se inserem, o tamanho dos areais e a proximidade de um hospital.

Veja a lista completa aqui.