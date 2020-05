Jovem detido por suspeita de matar namorada e esconder cadáver em Lisboa

Um jovem de 25 anos, estudante universitário de Psicologia numa faculdade pública de Lisboa, foi detido, quarta-feira à noite, sob suspeita de ter assassinado a namorada, de 23 anos, que era também sua colega de curso na mesma faculdade.

O suspeito já terá confessado o crime, cometido nas últimas semanas, e admitido à Polícia Judiciária que escondeu o cadáver junto ao rio Tejo, segundo avança a TVI.

No entanto o corpo da jovem, que tinha sido dada como desaparecida pela família, ainda não foi encontrado e as autoridades continuam a fazer buscas.

Já no momento do alerta para o seu desaparecimento, a família da jovem estudante de psicologia tinha referido o facto de esta ter uma relação abusiva com o namorado, agora principal suspeito que já terá confessado o homicídio.