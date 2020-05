Cadeia de fast food fez piada sobre Taylor Swift... e os fãs não perdoaram

A vida não está fácil para a Burger King. A cadeia de fast food decidiu fazer uma piada sobre Taylor Swift e os fãs não perdoaram.

Tudo começou quando uma pessoa fez um tweet na conta oficial do Burger King: “@BurgerKing, eu preciso saber… qual é a música favorita de Taylor Swift?”, questionou um utilizador.

E eis que surgiu a resposta que gerou uma grande dor de cabeça para a cadeia de restaurantes. “Aquela sobre o ex dela”, responderam, fazendo assim uma piada com o facto de a cantora se inspirar nos próprios relacionamentos para compor.

Contudo, quem não achou piada foram os fãs, e iniciaram o movimento “Burger King Is Over Party” (Festa de cancelamento do Burger King”, em defesa da artista. O assunto ganhou uma proporção tal, que já é o assunto mais comentado nos Estados Unidos e no Brasil, com uma série de publicações a arrasar a cadeia de fast food.

O problema do Burger King com a Taylor deve ser desde o clip YNTCD quando ela aparentemente deixou claro que esse fast food não chega aos pés do Mc Donald's #BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/UbVS78an4C — Igor 🍉 (@igorogh) May 27, 2020

Pois agora só comemos no @McDonalds_BR!



Após responder um fã dizendo que sua música favorita de Taylor é “aquela sobre o seu ex-namorado”, a tag #BurgerKingIsOverParty é o oitavo assunto mais comentado do Twitter nos Estados Unidos!



c: @TSwiftNewsLA pic.twitter.com/s5roLZJRmq — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) May 27, 2020

Ainda assim, houve quem achasse o movimento dos fãs exagerado e até isso acabou a agitar a Internet.

esse povo cancela até o burguer King que porra é essa#BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/WPq2pM07V2 — sarah. (@itshiddlsloser) May 27, 2020