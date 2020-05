Cafés no bairro da Jamaica vão fechar para conter surto de covid-19

As autoridades de saúde estão a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, para conter o surto de covid-19. A informação foi confirmada pelo delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Mário Durval explicou ainda, à agência Lusa, que a medida está a ser preparada pela delegada de saúde local e que poderá durar cerca de duas semanas.

"Hão-de ser enviadas determinações para os cafés. A minha colega é que determinará, de acordo com a realidade local", revelou.

"Em princípio, na covid-19 os encerramentos duram cerca de 14 ou 15 dias", acrescentou, sublinhando, no entanto, que o período de encerramento dependerá da evolução da realidade.

Para o responsável, "a principal medida é o isolamento dos casos conhecidos. O encerramento dos cafés é acessória, para evitar os contactos”.

Recorde-se que a associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, veio defender, esta quarta-feira, que o bairro, mais conhecido como Jamaica, devia ser "isolado" e limitado aos moradores.