Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto absolvidos de todos os crimes no ataque em Alcochete

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, e Bruno Jacinto, ex-funcionário do clube e oficial de ligação aos adeptos sportinguistas, foram esta quinta-feira absolvidos de todos os crimes do ataque à academia do Sporting, em Alcochete, após a leitura do acórdão no Tribunal de Monsanto em Lisboa.

O processo conta com 44 arguidos. De acordo com a juíza Sílvia Pires, não há provas concretas contra o ex-presidente leonino nem contra Bruno Jacinto e Mustafá. Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, foi condenado a cinco anos de pena efetiva.

O tribunal confirmou também que o arguido Rúben Marques, com pena suspensa de quatro anos e dez meses e 200 horas de trabalho comunitário, partiu para a agressão e consumou-a diante dos futebolistas Misic, Bas Dost, agredido violentamente com um cinto, e do então treinador Jorge Jesus.

Já Elton Camará, membro da Juventude Leonina e conhecido por Aleluia, recebeu a condenação de cinco anos de prisão.

Outros vários arguidos foram condenados a quatro anos e meio de prisão por crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e entrada em local vedado ao público.

Quanto ao resumo final dos 44 arguidos, três foram absolvidos de todas as acusações, tal como já foi referido, nove condenados a prisão efetiva e três multados. Os outros 29 com condenação a penas suspensas de cerca de quatro anos e trabalho comunitário.