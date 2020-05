"A fotografia nacional é uma fotografia favorável", diz Marcelo

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que a “fotografia nacional é uma fotografia favorável“ sobre o balanço do desconfinamento no país.

Para Marcelo Rebelo de Sousa “não se pode falar em situação de descontrolo” na região de Lisboa e Vale do Tejo. Contudo, há “uma preocupação” com os surtos ou focos na área do país. O Presidente falou no final da sétima reunião com especialistas para avaliar a pandemia e revelou ainda que o valor do R- taxa de contágio - na região de Lisboa e Vale do Tejo situa-se nos 1,01.

O chefe de Estado considerou também que os especialistas ouvidos apontam “condições socioeconomicas” para explicar esses surtos.