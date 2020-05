Registou-se a primeira morte por covid-19 em Portugal de uma pessoa entre os 30 e os 39 anos

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já morreram 1.369 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, mais 13 óbitos face ao boletim de ontem. Entre os óbitos destaca-se o de uma mulher entre os 30 e os 39 anos, a primeira fatalidade nesta faixa etária desde o ínicio da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 304 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 31.596, que se traduz num aumento de 0.97%.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 18.349 para 18.637, mais 288. Neste momento a taxa de recuperados é de 59% dos casos confirmados, o que significa que mais de metade dos portugueses infetados já recuperaram.

Atualmente estão internados 512 doentes, mais 2 do que ontem. 65 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 1 face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.310 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.563 contactos.

Casos confirmados:

320 meninos e 206 meninas com menos de 10 anos;

485 rapazes e 567 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.858 homens e 2.256 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.114 homens e 2.622 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.213 homens e 3.102 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.125 homens e 3.128 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.630 homens e 1.854 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.216 homens e 1.321 mulheres entre os 70 e os 79;

1.458 homens e 3.021 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.419 casos do sexo masculino e 18.177 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

29 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

79 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

159 homens e 110 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

393 homens e 526 mulheres com mais de 80 anos.

670 óbitos do sexo masculino e 699 do sexo feminino