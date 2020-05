Portugal suspende uso de hidroxicloroquina nos doentes Covid. Decisão tomada pelo Infarmed

França e o Panamá já tinham decidido suspender o uso experimental do medicamento.

O Infarmed decidiu suspender o uso de hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Portugal segue assim a decisão de França e do Panamá, que já tinham mandado suspender o uso experimental deste medicamento, usado no tratamento da malária e lúpus, nos casos de pneumonia causados pelo novo coronavírus.

Segundo o i apurou, a recomendação vai ser publicada ainda esta semana. O i já tentou perceber junto da autoridade do medicamento se existem dados sobre a prescrição deste medicamento nas farmácias, já que em alguns casos há relatos do seu uso para prevenir a infeção, mas não obteve resposta.

Um estudo publicado há uma semana na revista Lancet analisou os resultados do uso deste medicamento num universo de 90 mil doentes hospitalizados com covid-19 e concluiu que, nos que fizeram esta medicação, houve um risco acrescido de mortalidade, com uma maior incidência de arritmias ventriculares.