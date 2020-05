Homem que esteve preso 37 anos por crime que não cometeu deixou Elton John em lágrimas com atuação no America's Got Talent

Archie Williams cumpriu 37 anos de prisão por um crime que sempre disse nunca ter cometido. Um ano após ter sido libertado foi ao concurso America's Got Talent onde comoveu os jurados e deixou Elton John a chorar.

O caso, que remonta a 1982 e diz respeito à violação e homicídio de uma mulher, foi revisto pela justiça norte-americana e no ano passado Archie Williams foi, finalmente, libertado.

Contra si em 1982 residia principalmente o facto de ser um jovem negro com dificuldades económicas, não havia provas de ADN seu, além de três testemunhas terem confirmado que estava em casa no momento do crime. no entanto, o tribunal condenou a prisão perpétua – sem diretivo a liberdade condicional - por violar e esfaquear uma mulher branca na década de 80.

Archie Williams foi libertado em 2019, mas a sua história ganhou maior notoriedade agora, depois de o próprio a ter partilhado no programa de televisão America's Got Talent, onde foi tentar a sua sorte com o tema Don't Let the Sun Go Down on Me de Elton John.

A atuação do concorrente comoveu o júri e a plateia e o próprio Elton John, que confessou no twitter ter ficado em lágrimas com a atuação e a história do norte-americano, natural do Lousiana.