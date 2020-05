Número de casos e óbitos diários voltam a descer no Reino Unido

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 377 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus no Reino Unido. Comparativamente aos dados partilhados no último balanço, ocorreu uma descida no número de óbitos relacionados com o vírus - foram registadas 412 mortes na quarta-feira. O número de óbitos confirmados no país subiu assim para os 37.837.

Foram ainda registados mais 1.887 novos casos de covid-19 no país, desde o último balanço das autoridades de saúde. Ocorreu também uma descida comparativamente aos dados partilhados na quarta-feira, em que foram confirmados 2.013 novos casos. No total, 269.127 pessoas foram infetadas pelo novo vírus desde o início da pandemia.