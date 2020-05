Número de óbitos em Itália volta a descer

Por outro lado, o número de novos casos voltou a subir, com 593 novos casos registados nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 70 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus. Depois de quatro dias consecutivos em que o número de óbitos no país foi inferior a uma centena, o número voltou a subir esta quarta-feira para as 117 vítimas mortais. Agora, voltou a descer. O número total de mortos subiu para 33.142.

Foram ainda registados 593 novos casos, um número que ao contrário dos óbitos sofreu uma subida comparativamente ao balanço anterior. Desde o início da pandemia, 231.732 foram infetadas pelo novo vírus. Atualmente, existem menos de 50 mil pessoas com o vírus ativo no país - 47.968 casos.

Nas últimas 24 horas, cerca de 3.500 pessoas recuperaram da doença e tiveram alta hospitalar, o que aumenta para 150.604 o total de pessoas recuperadas do novo coronavírus.