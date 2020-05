Cães de gado recém-nascidos encontrados mortos num rio em Bragança

Vinte crias de cão de gado foram encontradas mortas, esta quinta-feira de manhã, num rio, na aldeia de Gimonde, Bragança. Os cães recém-nascidos estavam dentro de um saco quando foram descobertos por Judire Bornes, uma mulher que mora perto do local. "Estavam dentro de um saco de batatas, dentro de água, com duas pedras por cima", contou ao Correio da Manhã.

O alerta foi registado por volta das 12h00. De acordo com declarações de uma fonte da GNR à TVI24, que foi chamada ao local, "foram feitas diligências, para ver se eram encontrados mais animais ou alguma pista que nos conduzisse à origem daquelas crias, mas sem sucesso".

Com a ajuda de uma equipa veterinária, os agentes retiraram os animais do rio. O caso irá ser investigado pelo Ministério Público de modo a tentar chegar ao autor do crime.