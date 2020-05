Registados 67 óbitos nas últimas 24 horas em França

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 67 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em França. Este número é igual ao confirmado no último balanço das autoridades de saúde. Nos últimos dias, os óbitos diários tem sido inferior a uma centena. No total, já morreram 28.662 pessoas no país.

O número de pessoas hospitalizadas e pacientes em estado grave continua a descer. 15.208 pessoas estão atualmente hospitalizadas devido ao novo coronavírus, das quais 1.429 estão nos cuidados intensivos.